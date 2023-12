Detinguts tres menors gihadistes a Barcelona i Madrid que tenien manuals per fabricar explosius

La Policia Nacional ha detingut tres menors d'edat, un a Barcelona i dos a Madrid, com a presumptes autors dels delictes d'adoctrinament, autocapacitació terrorista i conspiració o proposició d'homicidi. Els joves compartien publicacions gihadistes a les xarxes socials i havien aconseguit manuals per fabricar explosius casolans.

També s’havien distribuït les tasques i havien identificat alguns objectius. L’Audiència Nacional n’ha decretat l’internament en règim tancat. L'operació l’han dut a terme investigadors d’Informació de les dues capitals i València, sota la direcció de la Fiscalia de Menors de l’Audiència Nacional.

A través del ciberpatrullatge a les xarxes socials, els investigadors van detectar l'existència de diferents perfils que professaven una ideologia de caràcter gihadista. S'hi advocava i justificava l'ús de la violència en defensa de la religió islàmica. A més, enaltien els integrants de grups terroristes, aprovant i justificant les seves accions armades, i s'assenyalaven possibles objectius, arribant fins i tot a mostrar la seva intenció de cometre una acció contra aquells que no hi estiguessin d'acord, considerats per ells apòstates.

Un cop identificats els titulars dels perfils, van resultar ser joves estudiants, menors d'edat, altament radicalitzats i amb una ideologia completament compatible amb els postulats gihadistes defensats per l'organització terrorista DAESH. Davant del seu desig de cometre una acció i el repartiment de tasques que havien iniciat, entre elles la fabricació dels explosius, els agents encarregats de la investigació van procedir a detenir-los. Entre els documents decomissats hi havia manuals de fabricació d’explosius com el TATP, conegut com ‘la mare de Satanàs’.

Aquest dilluns a la matinada es van realitzar, a més de les detencions, tres entrades i escorcolls, i es van intervenir una gran quantitat d'elements electrònics i diferent documentació que està essent analitzada. Aquest dimarts els detinguts han estat posats a disposició de la Fiscalia de Menors de l'Audiència Nacional, i el titular del jutjat central de menors ha decretat l'ingrés de tots tres en un centre d'internament de règim tancat.