L'Estat prohibirà el cobrament de comissions a les persones grans per treure diners per finestreta

El govern espanyol prohibirà el cobrament de comissions a les persones grans per treure diners per finestreta a les oficines. Així ho ha detallat aquest dilluns la ministra d'Economia, Nadia Calviño, després d'una reunió amb el Banc d'Espanya, les patronals bancàries i les associacions d'usuaris. «Bona part de les entitats ja han pres voluntàriament aquesta mesura, però també n'hi ha algunes que no», ha reconegut.

D'altra banda, ha dit que també s'allargaran durant el 2024 les mesures per respondre a la pujada dels tipus d'interès i s'ampliarà el llindar de renda per accedir-hi. Entre altres mesures, es prolongarà la congelació de les quotes o la possibilitat de convertir gratuïtament les hipoteques variables fixes o mixtes.

Tal com ha destacat Calviño, als darrers temps havia crescut la preocupació dels usuaris de més edat pel cobrament de comissions quan volien treure, amb l'ajuda d'un treballador del banc, part dels seus estalvis. Tot i que aquest servei de caixer, ha reconegut la ministra, ha tornat a ser gratuït a moltes entitats, ha defensat la necessitat de deixar per escrit en forma de llei que aquest servei ha de ser gratuït.

Pel que fa a les hipoteques, la també vicepresidenta primera del govern espanyol ha confirmat que s'incrementarà el llindar per accedir a les mesures per esmorteir la pujada dels tipus. En aquest sentit, ha indicat que abans de final d'any s'incrementarà s'ampliarà el tall per entrar a les mesures per encabir-hi famílies amb rendes de fins a 38.000 euros anuals. Entre aquestes mesures hi ha la congelació de la quota hipotecària durant dotze mesos, l'extensió dels terminis de pagament en fins a set anys.

En el cas de les llars amb rendes inferiors als 25.200 euros podran tenir dos anys de carència en el pagament de les quotes. També s'ha acordat prorrogar durant 2024 la gratuïtat per a l'amortització anticipada de les hipoteques a tipus variable o la conversió de les de tipus variable a tipus fix o mixt. «Aquesta és una mesura que s'ha fet servir molt àmpliament», ha destacat Calviño.