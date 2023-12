Irene Montero es presentarà a les primàries per ser la candidata de Podem a les eleccions europees

L’exministra Irene Montero es presentarà a les primàries de Podem per ser la candidata del partit a les properes eleccions europees. La secretària general de Podem, Ione Belarra, li ha demanat a Montero que sigui la candidata del partit si així ho vol la militància. «Posem de nou en el més alt la bandera de la transformació social», ha demanat Belarra.

En el seu discurs, Montero ha acceptat l’encàrrec. «Ens hem demostrat que tot i que amb moltes dificultats, sí que es pot. I és el nostre dret somiar, organitzar-nos, lluitar i guanyar», ha dit l’exministra, que ha donat les gràcies a Belarra per confiar en ella «avui i sempre». «Et responc que sí, amb les raons i l’esperança intactes», ha afegit.

En un acte amb el títol Ara més que mai, Montero ha defensat que ara més que mai cal fer política «per canviar tot el que ha de ser canviat», i ha apuntat que cal «cuidar l’eina política per a la transformació que és Podem».

Belarra ha destacat que les properes eleccions europees són «molt importants», perquè Europa «està immersa en una tendència política enormement perillosa, que tendeix a la ultradreta, al racisme i a la carrera armamentística», subordinada al que marquen els Estats Units. La secretària general de Podem ha assegurat que el seu partit no se sent referenciat en la família del socialisme i els verds, i ha apostat per crear un grup d’esquerres «fort».