Dos detinguts per intentar matar un conegut a martellades i punyalades a Granada

La Policia Nacional ha detingut dos joves de 18 i 22 anys i busca a un tercer implicat en l’agressió a un conegut, que van intentar matar clavant-li reiterades martellades i punyalades en Granada.

Segons han informat EFE fonts d’aquest cos armat, l’agressió es va produir passades les 22:15 hores de diumenge passat quan tres joves van atacar un conegut al barri de Doctores, en Granada capital.

Per causes que s’investiguen, els tres implicats van intentar matar un conegut que roman hospitalitzat en estat greu per les lesions que el van provocar amb un martell i diverses armes blanques.

Els detinguts són dos joves de 18 i 22 anys, de nacionalitat marroquina, i es busca a un tercer implicat que està ja plenament identificat, segons han apuntat les mateixes fonts.