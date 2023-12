Detinguda una dona a l’aeroport d’Eivissa amb deu iPhone a la seva maleta

La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 50 anys quan pretenia viatjar d’Eivissa a l’Equador amb deu telèfons del model iPhone a la seva maleta, ha informat l’Institut Armat aquest dilluns en un comunicat.

La detenció es va produir la passada setmana durant els controls que duen a terme agents del Servei de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil a la terminal eivissenca.

La dona, que ha estat arrestada per un presumpte delicte de receptació, tenia intenció de viatjar a l’Equador, el seu país natal, amb els telèfons mòbils.

Una vegada facturada, la maleta va cridar l’atenció dels agents pels objectes "sospitosos" que tenia al seu interior i, després de localitzar la seva propietària, els guàrdies civils van descobrir deu iPhone ocults entre la roba i embolicats en paper de plata.

La Guàrdia Civil també va comprovar que dos dels terminals havien estat denunciats com sostrets.

La dona no va poder acreditar la procedència dels telèfons i va adduir que els hi havia donat una amiga, per la qual cosa va ser arrestada.

Els agents estan fent gestions per esbrinar la procedència de la resta de terminals.