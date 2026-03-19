PESTA
Detectats 5 nous casos de pesta porcina a la zona d’alt risc que eleven el total a 232
Agricultura celebra que de les 213 mostres que s’han fet en l'última setmana "només han donat positiu un 2,3%"
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dijous la detecció de 5 nous positius de pesta porcina africana a la zona d’alt risc. La xifra total ja s’eleva als 232 casos. El conseller també ha compartit una “dada positiva” confirmant que, de les 213 mostres que s’han fet en els últims dies, entre les captures i els animals trobats morts, només un 2,3% han donat positiu.
Ordeig ha assegurat que estan accelerant les captures amb un sistema de rastreig “molt important”. També ha afegit que s’han mobilitzat 24 milions d’euros destinats al comandament avançat, on ha assegurat que hi ha 750 efectius treballant per combatre la PPA “set dies a la setmana”.
Ordeig ha actualitzat aquestes dades durant la seva intervenció durant la interpel·lació d’Aliança al Govern sobre les polítiques agràries.
El conseller també ha mostrat la seva preocupació davant de les conseqüències de la guerra a l’Iran, posant el focus en “l’augment del gasoil i dels fertilitzants”.