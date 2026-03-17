MOBILITAT
Paneque tanca la porta a la gratuïtat de la C-32 per les obres al Garraf després de les demandes d'alcaldes
La consellera s'obre a introduir millores en el pla alternatiu de mobilitat
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha tancat la porta a la gratuïtat de la C-32 per les obres als túnels del Garraf, com havien demanat alcaldes de municipis de la zona. En resposta a una interpel·lació d'ERC al ple, Paneque ha insistit que no veuen ni convenient ni necessari aixecar els peatges en aquesta via.
D'una banda, ha dit, perquè «no es tracta de donar el missatge» de portar els usuaris cap al vehicle privat, i, d'altra banda, perquè ha remarcat que «no necessàriament garantiria una millor mobilitat». Amb tot, la consellera de Territori ha obert la porta a aplicar millores en el pla alternatiu que tant els ajuntaments com els grups parlamentaris els proposin, sempre que siguin factibles.
En la seva intervenció, Paneque ha remarcat que aixecar peatges «no sempre va en benefici d'una millor fluïdesa del trànsit» i ha defensat que els recursos es destinin a reforçar les alternatives en transport públic.
En tot cas, la consellera ha insistit que tant els ajuntaments com els grups parlamentaris poden proposar millores al pla alternatiu i que el Departament les aplicarà si veu que són factibles i que poden ajudar, tal com, ha dit, es va fer en el cas de l'R3. «Amb pocs ajustos en la primera setmana, vam aconseguir un pla de transport que garantia la mobilitat de les persones», ha subratllat.