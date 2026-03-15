Illa demana «responsabilitat» a ERC: «Jo vaig aprovar els seus pressupostos i ara els toca a ells aprovar els meus»
El president afirma que convocar eleccions «no seria la millor idea» davant l'actual moment d'incertesa global
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat «responsabilitat» a ERC amb els pressupostos i li ha recordat: «En el passat vaig ser jo qui va aprovar els pressupostos d'Esquerra. I avui ha de ser ERC qui ha d'aprovar els del meu Govern», ha assenyalat Illa en una entrevista a 'La Vanguardia'.
«És el que necessita el país. Hi ha marge d'acord i penso esgotar-lo», ha volgut deixar clar el president de la Generalitat, que ha reiterat que complirà amb la cessió de l'IRPF a la Generalitat. «El que no podem és subordinar l'aprovació dels comptes, que són necessaris per al país, a altres qüestions», ha recalcat Illa, que igualment ha afirmat que convocar eleccions «no seria la millor idea» davant l'actual moment d'incertesa global.
«No és el que vull ni és el que tinc al cap. En aquesta situació, hi ha gent que s'angoixa, hi ha riscos obvis a l'entorn internacional», ha afegit el president de la Generalitat. «En vista de la situació que hi ha a escala internacional, amb l'atac dels Estats Units i la situació a l'Iran, el millor escut social són els pressupostos», ha reflexionat en veu alta Illa.
«Davant la incertesa global, l'estabilitat és la millor resposta, i l'estabilitat significa tenir pressupostos. Aquesta és la meva anàlisi de la situació, i és en la direcció en què treballo», ha insistit el president català. «És el moment que els progressistes hem d'estar units davant discursos populistes i autoritaris, i davant un entorn internacional en què impera la llei del més fort», ha reblat Illa.
«Feijóo no serà president d'Espanya ni vicepresident d'Abascal»
D'altra banda, el president de la Generalitat ha recalcat que el seu executiu estudia «diferents mesures» per abordar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà. «Hem d'estar amoïnats, però no alarmats. M'agradaria fer una crida a la prudència», ha apuntat Illa.
«Si vostè em pregunta si hem de prendre mesures en matèria de fiscalitat, realment no és el primer que em ve al cap. Hem de protegir el teixit productiu i evitar que aquesta situació provoqui que alguns sectors econòmics tinguin guanys desorbitats a costa d'altres sectors», ha posat sobre la taula el president de la Generalitat. «Acabem de veure què ha passat a la guerra d'Ucraïna. I també hem d'evitar que les classes treballadores i mitjanes en paguin un preu excessiu», ha valorat Illa.
Finalment, el president de la Generalitat s'ha mostrat molt crític amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha sentenciat que «no serà president d'Espanya ni vicepresident d'Abascal». «I Pedro Sánchez tornarà a ser president d'Espanya. I això anirà molt bé a Catalunya, a Espanya, i a la Unió Europea», ha continuat Illa.
«Feijóo m'ha decebut perquè no ha defensat el català, l'eusquera ni el gallec. Vostè creu que es pot dir per part de membres del seu partit, i ell quedar en silenci, que el català, el gallec i l'eusquera són llengües provincianes?», ha qüestionat el president de la Generalitat.
«Hi ha moments que cal tenir molt clar què s'ha de fer. I l'episodi que vam veure a València mereixeria una actuació més contundent per part de qui és el màxim dirigent del PP», ha conclòs Illa.