Societat
La patronal de benzineres critica la “inacció” del govern pel preu del petroli
Les estacions de servei adverteixen que la pujada de preus esta "destruint" la demanda
La Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES) acusa el govern espanyol "d'inacció" davant la crisi energètica pel preu del petroli. La patronat acusa l'estat espanyol d'estar obtenint una recaptació extra per l'IVA de 7 cèntims per litre en el combustible i adverteix que la pujada de preus està "destruint la demanda" i posa en risc la viabilitat de les benzineres. "És inacceptable que l'Administració faci caixa a costa del sacrifici dels ciutadans i la viabilitat de les nostres empreses", asseguren en un comunicat-
En aquest sentit, diuen que si el mes de març acabés sense més pujades de preu, les arques públiques tindrien una recaptació extraordinària de 180 milions d'euros "només pel major ingrés de l'IVA dels combustibles". Sobre això, la confederació nega rotundament que les estacions de servei s'estiguin "beneficiant" de la situació. Per contra, diuen que els marges de benefici s'han reduït. "Les estacions estan absorbint part de les pujades dels costos aprovisionament per no perdre clients, treballant en molts casos al límit de la rendibilitat", afegeixen.
A més, afirmen que el cost d'omplir un camió cisterna s'han disparat i que això obliga els empresaris a buscar finançament extra per mantenir el seu estoc operatiu i l'activitat diària. Amb tot, diuen que la situació mostra senyals clares de destrucció de la demanda. "El preu ha assolit un límit que està obligant els ciutadans a limitar els seus desplaçaments", afegeixen. "Si no es baixen els impostos de manera immediata, ens enfrontem a una paràlisi econòmica", conclouen.
D'altra banda, la CEEES valora positivament les mesures que prepara l'executiu per alleugerir l'impacte en col·lectius com els agricultors o els transportistes, però recorda que les pymes del sector de les estacions de servei també són "víctimes" de les conseqüències econòmiques de la guerra. Per això, proposa un iva del 10% pels carburants de l'automoció i una reducció de l'Impost Especial d'Hidrocarburs, compensada per un major ingrés en concepte d'IVA.