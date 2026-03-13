La xarxa ferroviària catalana superarà les 200 limitacions temporals de velocitat per quarta setmana consecutiva
Adif aixeca quasi totes les restriccions entre Maçanet-Massanes i Blanes i només en deixa una de 2 quilòmetres a 70km/h
La xarxa ferroviària catalana sumarà la quarta setmana consecutiva amb més de 200 trams amb limitacions temporals de velocitat, segons es desprèn del Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat que elabora Adif i al qual ha tingut accés l'ACN.
En concret, la setmana vinent n'hi haurà 202, setze menys que aquesta setmana, i afectaran un total de 176,8 quilòmetres al llarg de la xarxa, uns deu menys que aquests darrers dies. Entre les novetats hi ha que l'administrador ferroviari ha aixecat quasi totes les restriccions en el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes (R1 i RG1), i tan sols n'ha deixat una de 2 quilòmetres per on els trens hauran de circular a un màxim de 70 km/h.
A l'RL4, en canvi, la situació no millora. Si aquesta setmana ja hi ha hagut més limitacions que els dies anteriors, de cara a la setmana que ve se n'afegeixen dues més: una entre Tàrrega i Cervera i una altra entre Calaf i Manresa. Aquest darrer tram és especialment delicat, ja que durant més de nou quilòmetres els combois podran anar com a màxim a 50 km/h. Això se suma a que entre Cervera i Calaf també hi ha limitacions a 50 km/h en més de 6,5 quilòmetres. Tot plegat fa que augmenti significativament el temps de viatge dels usuaris.
Per la seva banda, a l'R3 s'han establert dues noves LTV entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Cadascuna té una longitud d'uns 500 metres i estan fixades en els 30 km/h. Amb tot, com que la circulació de trens entre Sant Martí de Centelles i el Figaró està tallada arran del despreniment d'unes roques, al document no apareix cap limitació de velocitat. Cal recordar que aquest mateix divendres Renfe ha recuperat la circulació ferroviària entre Centelles i Vic, de tal manera que es cobreix en tren el tram entre Centelles i Ripoll.
Per demarcacions, Barcelona acumularà 90 trams amb LTV, set menys que aquesta darrera setmana. La segueix Tarragona, amb 65 -cinc menys- i Girona amb 30 trams -també cinc menys-. Finalment, Lleida tindrà un tram més que aquests darrers dies i se situarà en 17 LTV.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
Al febrer, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar que el conjunt de la xarxa estaria "pràcticament" operativa per aquestes dates i que a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que s'anirien retirant "progressivament". Algunes de les restriccions porten vigents des de fa anys.