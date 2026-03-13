MOBILITAT
Les obres al túnel de Rubí faran que els trens de mercaderies tardin set hores per anar de Portbou a Can Tunis
Adif estima que els combois faran 521 quilòmetres, 330 més que fins ara
Les obres al túnel de Rubí que el deixaran inoperatiu durant set setmanes obligaran a incrementar significativament els temps de viatge i els quilòmetres als trens de mercaderies que circulin per les vies d'ample ibèric i que vulguin anar des de l'estació de Portbou fins a Can Tunis i el port de Barcelona.
Segons un document d'Adif enviat a diferents agents al qual ha tingut accés l'ACN, els combois que vinguin de França tardaran fins a set hores per arribar a Can Tunis, mentre que amb el túnel operatiu tardaven 2h 42 minuts. La raó són els desviaments, ja que els combois han de passar per Lleida i Sant Vicenç de Calders, fet que incrementa la distància que han de recórrer dels 192 quilòmetres fins als 521.
Des del Port de Tarragona, el cap de la divisió de gestió ferroportuària, José Luís Román, ha explicat que les obres al túnel de Rubí els afectaran per als trens procedents de França. Majoritàriament aquests combois transporten vehicles i contenidors. Tot plegat representa aproximadament un 5% del total de trens que es mouen des de la infraestructura tarragonina, ja que la majoria dels que gestionen van cap al centre de la península Ibèrica. "De moment les empreses ferroviàries no ens han comentat alternatives, però les estan analitzant", ha manifestat Román.