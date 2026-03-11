SUCCESSOS
Tres menors ferits a Porqueres per una explosió mentre feien un experiment a l'escola
Segons les primeres informacions, hauria esclatat una ampolla fent un experiment
Tres menors han resultat ferits a Porqueres (Pla de l’Estany), dos d’ells en estat greu, per una explosió mentre feien un experiment a l’escola, segons ha informat el SEM. L’Ajuntament del municipi ha explicat que l’accident ha sigut a l’exterior de l’escola de l’Entorn. Tres alumnes han patit cremades. La resta d’estudiants i el professorat es troba bé. El consistori demana no apropar-se a la zona.
El SEM ha atès dos menors en estat greu que han estat traslladats en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron, i un altre menor, en estat lleu, que ha estat derivat en ambulància a l’Hospital Trueta de Girona. S’han activat dos helicòpters medicalitzats, cinc ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM.
L’avís de l’accident ha arribat a les 10.47 hores. Segons les primeres informacions, hauria esclatat una ampolla fent un experiment. Els Bombers hi han enviat tres dotacions, que han fet una primera atenció i han assistit el SEM en el trasllat dels ferits cap a les ambulàncies i l’helicòpter.