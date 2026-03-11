Diari Més

SUCCESSOS

Tres menors ferits a Porqueres per una explosió mentre feien un experiment a l'escola

Segons les primeres informacions, hauria esclatat una ampolla fent un experiment

Una ambulància davant de l’escola l'Entorn de Porqueres, on ha tingut lloc l'explosió amb tres alumnes ferits durant un experiment.

Una ambulància davant de l’escola l'Entorn de Porqueres, on ha tingut lloc l'explosió amb tres alumnes ferits durant un experiment.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Tres menors han resultat ferits a Porqueres (Pla de l’Estany), dos d’ells en estat greu, per una explosió mentre feien un experiment a l’escola, segons ha informat el SEM. L’Ajuntament del municipi ha explicat que l’accident ha sigut a l’exterior de l’escola de l’Entorn. Tres alumnes han patit cremades. La resta d’estudiants i el professorat es troba bé. El consistori demana no apropar-se a la zona. 

El SEM ha atès dos menors en estat greu que han estat traslladats en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron, i un altre menor, en estat lleu, que ha estat derivat en ambulància a l’Hospital Trueta de Girona. S’han activat dos helicòpters medicalitzats, cinc ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM.

L’avís de l’accident ha arribat a les 10.47 hores. Segons les primeres informacions, hauria esclatat una ampolla fent un experiment. Els Bombers hi han enviat tres dotacions, que han fet una primera atenció i han assistit el SEM en el trasllat dels ferits cap a les ambulàncies i l’helicòpter.

tracking