MOBILITAT
Paneque planteja allargar la gratuïtat de Rodalies
La consellera diu que la mesura es concretarà en els pròxims dies perquè s'està dialogant amb el ministeri i Renfe
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha plantejat aquest dimarts «poder allargar» la gratuïtat del servei de Rodalies més enllà de la data límit del 15 de març, aquest diumenge. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha dit que s'està dialogant amb el Ministeri de Transports i Renfe per poder prorrogar la gratuïtat perquè «el compromís era i és» que el servei fos de franc fins que funcionés amb normalitat.
«A 15 de març tampoc podríem assegurar tot el sistema», ha admès. Malgrat això, Paneque ha dit que al Govern estan «satisfets» per les inversions que està fent Adif, que des de l'accident de Gelida ha dit que ja superen els 110 milions d'euros. «Estem en una fase d'estabilització i millora progressiva», ha assegurat Paneque.
La consellera i portaveu ha explicat que el Secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que es va desplaçar a Catalunya per fer seguiment de la crisi a Rodalies, alguns dies segueix a Barcelona i d'altres «es trasllada al Ministeri o altres llocs».