Habitatge
S'amplia el pressupost per subvencionar entitats i ajuntaments que comprin habitatges de lloguer social
També augmenta en 100 milions d'euros els crèdits de l'ICF per facilitar les adquisicions per tanteig i retracte
L'Agència de l'Habitatge ha ampliat en prop de 65 milions el pressupost destinat a subvencionar la bonificació de part dels interessos als ajuntaments, promotors públics i entitats socials que han comprat habitatges per destinar-los a lloguer social exercint el dret de tanteig i retracte.
Aquesta pujada se suma a l'increment de 100 milions d'euros de crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF) per adquisicions d'immobles, també per tanteig i retracte. El Govern ha destacat que l'objectiu d'aquestes dues mesures «és captar habitatges per destinar-los a lloguer assequible per a famílies i persones amb dificultats d’accés a l’habitatge».
Amb la bonificació de dos punts percentuals dels crèdits de l’ICF, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya millora les condicions per garantir la viabilitat de les operacions i accelerar-ne l’impacte social de l’adquisició d’habitatges destinats a lloguer social per part d’ajuntaments, promotors públics, entitats del tercer sector o promotors socials.
El dret de tanteig i retracte permet que, quan un habitatge o un conjunt d’habitatges es posen a la venda en determinades circumstàncies previstes per la llei, l’Administració en tingui prioritat de compra.
Aquest instrument s’ha vist ampliat i reforçat normativament amb la Llei 11/2025 de mesures en matèria d'habitatge i urbanisme, ja que, més enllà de la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, possibilita exercir aquest dret en qualsevol transmissió d’habitatge situat en una zona declarada mercat residencial tensionat que sigui propietat d'un gran tenidor.