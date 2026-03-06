SUCCESSOS
La mort de 5 joves a Manlleu va ser accidental per l'incendi en un matalàs per una burilla
La policia catalana ha acabat les primeres diligències i les ha elevat a la jutgessa que porta el cas
Els Mossos d'Esquadra han conclòs que la mort de cinc joves en una zona de trasters d'un edifici de Manlleu (Osona) el 16 de febrer va ser accidental, per l'incendi en un matalàs iniciat segurament per una burilla. Amb tot, els joves no van morir cremats i el matalàs estava en un traster diferent del que van ser trobats els nois. Els Mossos han acabat ara les primeres diligències i les han enviat al jutjat.
Al lloc de l'incendi no es va trobar cap accelerant ni explosió. Els joves estaven vestits i sense cap indici de criminalitat externa, ni cremades, extrem que van confirmar les autòpsies. Els serveis d'emergència no van trobar cap porta tancada per accedir a l'incendi ni van haver de forçar-la. El foc no va provocar danys estructurals a l'edifici.
Per obtenir tota la informació, els Mossos han pres set declaracions que han permès estudiar i analitzar la tarda i fins poca estona abans de l'incendi. Tot i finalitzar les primeres diligències policials, falta per fer-ne més i comprovacions per part de la unitat d'investigació.