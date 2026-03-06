PESTA
Detectat un nou cas de pesta porcina africana que obliga a incloure 2 municipis a la zona d’alt risc
En total, s'han confirmat 21 nous senglars positius amb la malaltia, un dels quals fora del radi inicial
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat 21 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA), un dels quals s’ha trobat a Sant Just Desvern, fora del radi inicial de Cerdanyola del Vallès. La detecció d’aquest positiu obliga a incloure aquest municipi i també Esplugues de Llobregat a la zona d’alt risc, segons han confirmat fonts del Departament d’Agricultura a l’ACN. Amb aquests, el nombre total de casos s'enfila a 216. D'altra banda, s'han analitzat uns altres 1.708 animals que han donat negatiu. Ordeig ha destacat que es continuen desplegant efectius i mitjans pel pla d'erradicació a la zona afectada i ha demanat «molta precaució».
D’aquesta manera, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat s'incorporen a la llista de municipis que es troben totalment o parcialment dins de la zona d'alt risc i, per tant, en aquestes localitats queda prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup. Tot i això, sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restaurants o instal·lacions esportives. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans de comunicació des de Seròs (Segrià), durant la presentació del projecte Catifa Vermella per impulsar el relleu generacional del sector agrari.
«Continuem amb l'estratègia del tancament perimetral i d'augmentar les captures amb tots els mitjans que siguin necessaris», ha apuntat Ordeig, qui també ha indicat que s'han reforçat algunes zones. En aquest sentit, el conseller ha mostrat «preocupació» per l'impacte de la malaltia al sector, però també «determinació i responsabilitat» per «actuar de manera ràpida i contundent». D'aquesta manera, el conseller ha explicat que s'han mobilitzat tots els efectius de tots els cossos disponibles a Catalunya. «Jo demanaria, si us plau, deixar treballar els tècnics i els professionals», ha conclòs.
El conseller també ha demanat «front comú i unitat d'acció» entre els agents implicats en la gestió de la PPA com el sector ramader, científics i administracions. «Ho hem de fer bé i ho hem de fer ràpid, però això porta el seu temps», ha reconegut Ordeig, qui també ha recordat que dels 25 països europeus que han registrat casos de PPA, el més ràpid a erradicar la malaltia ha estat Bèlgica, que va tardar «una mica més d'un any en trobar l'últim positiu».