EDUCACIÓ
Comença la preinscripció escolar d'infantil i primària per al curs 2026-2027
La llista amb l'assignació de places es publicarà el 10 de juny
La preinscripció escolar per al segon cicle d'educació infantil i primària per al curs 2026-2027 comença aquest dimecres. Les famílies podran presentar les sol·licituds fins al 18 de març de manera telemàtica. Per a l'ESO, el període de preinscripció començarà aquest divendres i s'allargarà també fins al 18 de març.
La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional es publicarà el 15 d'abril, i des d'aquell dia i fins al 20 d'abril es podran presentar reclamacions. El 28 del mateix mes està programat el sorteig del número de desempat i l'endemà es publicarà la llista ordenada. Finalment, el 10 de juny es publicarà l'assignació final de places.
L'oferta inicial per al curs vinent presentada pel Departament d'Educació és de 2.966 grups a I3 i 2.866 a 1r d'ESO, 37 menys i 25 més que en l'oferta final del curs actual, respectivament. El Departament d'Educació calcula un total de 132.600 alumnes per aquests cursos, dels quals 53.600 a I3 i 79.000 a primer de secundària. En general, són 328 places globals menys que al principi d'aquest curs (132.928). Tot i això, l'alumnat d’ESO puja en 2.027 respecte al curs actual, mentre que el d'I3, segons els pronòstics del departament, es reduirà en uns 1.700.
Tot i aquesta oferta inicial, Educació ha avançat quina preveu que serà l'oferta final. Així, calcula 2.961 grups a I3, dels quals 2.071 públics (-28 respecte del curs actual) i 890 a la concertada (-14). Pel que fa a 1r d'ESO, l'oferta final prevista és de 1952 grups a la pública (+53 més que en el curs actual) i 925 a la concertada (-17).