SOCIETAT
Mercadona dona 2.280 tones d'aliments el 2025 a Catalunya per evitar el malbaratament
El 2025 ha donat diàriament excedents d’aliments i productes a més de 138 entitats socials
Mercadona ha donat 2.280 tones d'aliments i productes el 2025 a Catalunya com a estratègia de prevenció del malbaratament alimentari. Aquestes tones han estat donades a més de 138 entitats socials amb què col·labora diàriament i equivalen a més de 38.000 carretons de la compra.
La cadena de supermercats ha donat a 130 entitats socials d'Espanya un total de 550 neveres i congeladors que, un cop han deixat de tenir cabuda a l’operativa de la companyia, s’han destinat a organitzacions socials amb l’objectiu de facilitar la seva tasca. D’aquesta manera, se’n prolonga la vida útil i s’optimitza l’ús dels recursos, alhora que es reforça la capacitat d’emmagatzematge i conservació d’aliments d’aquestes entitats.
«A Mercadona disposem d’un Pla d'Acció Social per a la col·laboració amb entitats socials d’Espanya i Portugal, en el marc de les estratègies de prevenció del malbaratament alimentari que implantem des de fa anys. Entre aquestes, la donació d’aliments ocupa un lloc especialment rellevant pel seu impacte social en les més de 850 entitats socials amb què col·laborem, a les quals s’han donat 20.000 tones de productes, l’equivalent a més de 333.000 carretons de la compra. És un clar exemple de com una gestió eficient i responsable genera impacte positiu en l’empresa, la societat i el medi ambient», destaca Laura Cruz, Coordinadora de Prevenció i Gestió Alimentària de Mercadona.
Amb aquesta iniciativa, la companyia reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el malbaratament alimentari, apostant per un model que prioritza la prevenció, la col·laboració social i l’aprofitament responsable dels recursos.