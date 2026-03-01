Societat
Iranians a Barcelona es concentren a la plaça Catalunya per celebrar la mort de l’aiatol·là Khamenei
Canten càntics de suport als Estats Units i Israel
Iranians residents a Barcelona s’han concentrat aquest diumenge a la plaça Catalunya de la capital catalana per celebrar la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei.
Els concentrats han cantat càntics de suport als Estats Units, el seu president, Donald Trump, i Israel, i s’han mostrat favorables al derrocament del règim i a la creació d’un govern de transició liderat pel fill de l’últim xa de Pèrsia i líder iranià a l’exili, Reza Pahlavi.
Dissabte a la tarda, desenes de ciutadans iranians ja es van concentrar a la plaça Universitat per celebrar l’atac dels Estats Units i Israel a l’Iran, que ha acabat amb la mort de Khamenei.