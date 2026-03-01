Societat
Tretze morts a les carreteres catalanes en els dos primers mesos de l'any, 9 menys que el 2025
La demarcació de Tarragona registra tres víctimes mortals, dues d'elles al Tarragonès
Un total de 13 persones (9 homes i 4 dones) han perdut la vida a les carreteres catalanes en els dos primers mesos del 2026, un 41% menys que en el mateix període de l'any passat quan es van registrar 22 morts, segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT).
El col·lectiu de motoristes suma quasi la meitat de les víctimes mortals amb 7. A més, també han perdut la vida quatre ocupants de turisme, un ciclista i un vianant. Pel que fa a ferits greus per accident de trànsit, se n'han registrat 91 (67 homes i 24 dones) fins al 28 de febrer, una xifra inferior als 107 ferits greus de l'any passat.
Concretament, durant el mes de febrer, s’han registrat nou víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, dues menys que el 2025. Pel que fa a les carreteres, l'N-340 és l'única via que ha registrat dues víctimes mortals. En la resta de vies, hi ha hagut una víctima mortal.
Els tipus d'accidents més habituals han estat les sortides de via (4) i els xocs frontals (4). Si s'analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, vuit dels 13 accidents mortals han ocorregut en cap de setmana (de divendres tarda a diumenge), vigília de festiu o dia d'operació especial, i cinc en dia feiner.
D'altra banda, pel que fa a la franja horària, set dels 13 han tingut lloc a la franja de tarda. Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que de moment acumula més morts és la de 35 a 44 anys, amb quatre persones mortes.
Barcelona, la demarcació amb més morts (8)
Quant a la sinistralitat per demarcacions, Barcelona suma vuit de les 13 víctimes mortals. A més, sis dels set motoristes morts enguany han perdut la vida a les carreteres barcelonines. A Tarragona, han mort tres persones, dues d'elles a la comarca del Tarragonès.
Pel que fa a la demarcació de Lleida, dues persones han perdut la vida a les seves vies, les dues a la comarca de la Noguera. Per finalitzar, cal destacar que Girona no ha registrat cap víctima mortal durant els mesos de gener i febrer.