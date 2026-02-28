Economia
Unió de Pagesos guanya les eleccions agràries amb el 47% dels vots, però perd un representant
JARC ha quedat segon amb el 30% del total i hi ha hagut un 20% de vot nul promogut per Revolta Pagesa
Unió de Pagesos (UP) ha guanyat les Eleccions Agràries 2026 amb un total de 4.417 vots, que representen un 47% dels vots, amb el 100% del vot escrutat, tot i que falta el vot per correu. En segon lloc ha quedat JARC, amb 2.822 vots, un 30% del total. Així, UP passa de 7 a 6 representants a la Taula Agrària, i JARC de 3 a 4. Les altres tres candidatures, que no obtindran representació a la Taula Agrària, són Asaja, amb un 11% dels vots, Assemblea Pagesa, amb un 5%, i la Unió de Petits Agricultors, amb un 1,9%. Hi ha hagut un 5% de vot en blanc i quasi un 20% de vot nul, 2.317, que era promogut per Revolta Pagesa. La participació ha estat del 54,78%, amb 11.709 votants.
Per Territoris, UP ha guanyat a tot arreu, excepte a Lleida, amb un màxim del 66% al Camp de Tarragona i un mínim del 43% al Pirineu. A Lleida, JARC ha guanyat amb el 42% i UP s'ha quedat amb el 33%.
En les anteriors eleccions, el 2021, UP va obtenir el 55% dels sufragis, i JARC un 30,15%. Asaja, que va obtenir l'11% dels vots, i UPA, un 2,5%, es van quedar fora de la representació a la Taula Agrària també.
En total, 21.374 professionals estaven cridats a votar per escollir les organitzacions i sindicats que volen que els representin als òrgans de l'Administració, com ara la Taula Agrària, per als pròxims 5 anys. La participació ha estat la més elevada de les últimes tres eleccions, i la segona més alta des del 2007. No obstant això, hi ha hagut menys votants que el 2016 perquè el cens també era inferior. Per territoris, la participació més alta ha estat al Pirineu, amb un 67%, i la més baixa a l'Ebre, amb un 41%.
L'horari de les votacions era de les 9 h a les 19 h. Els votants podien escollir entre cinc candidatures. Unió de Pagesos (UP) i JARC, que actualment tenen representació a la Taula Agrària, mentre que Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, aspiraven a assolir el 15% dels vots necessaris per entrar-hi. Per la seva banda, Revolta Pagesa demanava el vot nul.
La secretària general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot, ha agraït la bona marxa de la jornada, l'organització i la participació. No obstant això, no ha volgut valorar l'alt percentatge de vot nul.
Unió de Pagesos celebra haver obtingut el 47,02 % dels vots en les vuitenes eleccions agràries, la qual cosa li permet revalidar el lideratge entre les organitzacions representatives de la pagesia catalana. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha destacat que els resultats reforcen la confiança del sector i asseguren un pes rellevant del sindicat a la Taula Agrària.
El sindicat també valora positivament la participació, i subratlla que aquests comicis constitueixen un exercici democràtic fonamental per mesurar la representativitat del sector. Unió de Pagesos es compromet a continuar treballant en qüestions clau com el relleu generacional, l’accés a l’aigua i a la terra, els preus justos i la gestió de les sobrepoblacions de fauna, amb l’objectiu de consolidar una pagesia arrelada al territori.
Per la seva banda, JARC valora molt positivament els resultats i constata que manté un creixement sostingut i continuat en representativitat. L’organització veu aquests resultats com una confirmació del seu arrelament territorial, la seva credibilitat davant els agricultors i ramaders i l’efecte del seu treball rigorós i constant en defensa del sector.
Què són?
Les Eleccions Agràries són l'instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària -creada el 2012-, les divuit taules sectorials -entre les quals, de la fruita, de la flor i planta ornamental o de l'oli-, el Consell Català de l'Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya, i les juntes consultives de les reserves nacionals de caça, entre d'altres.
La representativitat s'estableix a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura. Aquest percentatge ha d'assolir, almenys, el 15% dels vots emesos. En els darrers comicis, de l'any 2021, UP va obtenir el 55,82% dels vots i 7 representants a la Taula Agrària, i JARC va obtenir el 29,16% dels vots i 3 representants. Asaja es va quedar a les portes amb l'11,69% dels vots.