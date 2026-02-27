SOCIETAT
Detectat un cas humà de grip porcina a Lleida
És el quart notificat des del 2009 a l’estat espanyol i Salut remarca que el risc per a la població és molt baix
El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009. Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.
El pacient havia acudit a un hospital per altres qüestions, no tenia símptomes respiratoris, però se li va agafar una mostra en el marc de la vigilància epidemiològica dels virus gripals. Un cop es va confirmar el positiu, es van activar tots els circuits. Ni el pacient ni cap dels seus contactes havien estat exposats a porcs, granges o altres animals que puguin transmetre el virus. Els contactes no van mostrar símptomes i les PCR a les quals van ser sotmesos van donar negatiu. El cas va ser notificat al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries el 13 de febrer, i a continuació a les autoritats europees i a l’OMS, que va confirmar el resultat de la seqüenciació.
S’està investigant dues opcions: una grip asimptomàtica, o bé que el pacient no estigués infectat però per algun motiu hi hagués hagut contaminació ambiental (d’ell o de la mostra). S’han enviat mostres de sang al laboratori de referència de l’OMS. Si es detecta que ha generat anticossos, llavors s’hauria infectat realment.
L’últim cas de grip porcina a Catalunya va ser el 2024, en aquest cas d’un treballador. Aquest és el segon detectat a Catalunya des del 2009.
33 nous senglars positius
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar dijous 33 nous senglars positius en pesta porcina africana (PPA), tot i que tots estan dins de l’actual zona d’alt risc. Amb tot, el nombre total de casos s’enfila fins als 195. Les restriccions es mantenen com fins al moment, amb 16 municipis afectats parcialment o totalment, i s'està ultimant un pla d’erradicació del senglar en els primers 20 quilòmetres del focus.
Des del Parlament, el conseller va explicar que en el radi de 20 quilòmetres al voltant del focus s’han analitzat prop de 1.000 senglars entre animals caçats i cadàvers localitzats, i va assegurar que des de l’1 de gener s’han abatut 13.600 exemplars arreu de Catalunya.