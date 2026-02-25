TURISME
El Parlament aprova duplicar la taxa turística a partir de l'abril
L'increment s'aplicarà primer a Barcelona i serà progressiu a la resta de Catalunya
El ple del Parlament ha aprovat duplicar la taxa turística a partir de l'abril, amb els vots a favor del PSC, ERC i Comuns. La CUP s'ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança hi han votat en contra. La llei preveu que, a partir de l'1 d'abril, la taxa que la Generalitat aplica a la ciutat de Barcelona es dupliqui: passarà a ser, en el cas de la més alta, de set euros la nit en establiments de luxe i de 3,40 euros als de quatre estrelles.
A la resta de Catalunya, l'increment serà progressiu. De l'1 d'abril fins al 31 de març del 2027 la tarifa màxima serà de 4,5 euros la nit i a partir d'aleshores s'incrementarà a sis euros.
La llei, que ja havien pactat el PSC, ERC i Comuns, fixa que el 25% de la recaptació de la taxa es destini íntegrament a les polítiques d'habitatge de la Generalitat, mentre que el 75% s'integra al Fons per al Foment del Turisme.
La norma també permet a l'Ajuntament de Barcelona apujar de quatre fins a vuit euros el recàrrec màxim que pot aplicar a aquesta taxa a escala municipal. El consistori barceloní ja ha aprovat l'increment d'un euro anual fins a un màxim de vuit euros el 2029. A banda de Barcelona, el text obre la possibilitat que altres ajuntaments puguin aplicar també un recàrrec propi de màxim quatre euros, així com que puguin fixar-ne imports diferents, en funció de la zona on es trobi l'establiment i de l'època de l'any.
PSC, Comuns i ERC reivindiquen l'increment
En el debat, la diputada del PSC Susana Martínez ha reivindicat que la taxa turística no té un impacte en el nombre de turistes i que «és de sentit comú que qui utilitza els serveis públics contribueixi al seu manteniment». També ha retret a Junts que no doni suport a una mesura que, ha subratllat, va impulsar quan governava.
La diputada d'ERC Laia Cañigueral ha reivindicat que es tracta d'un element clau i que la taxa ha de ser una eina municipalista. Ha defensat que es tracta d'un impost proporcional, que permet als ajuntaments decidir quan els volen aplicar i que té en compte la 'realitat' del país. «No podem tractar Barcelona i la resta del país com una única realitat», ha dit, tot defensant l'aplicació gradual a la resta del territori.
El portaveu dels Comuns al parlament, David Cid, ha subratllat que la taxa turística és perquè els turistes contribueixin una mica més per poder fer front, per exemple, a l'increment de les necessitats en seguretat, neteja o l'augment d'usuaris a centres sanitaris. També ha defensat que obre la llei permet que tots els municipis tinguin dret a aplicar un recàrrec, i no només Barcelona.
La regidora de la CUP Laure Vega ha afirmat que la taxa turística podria haver estat més interessant i ha lamentat que durant la tramitació s'hagin tombat propostes de la formació sobre vacances per a treballadors. En aquest sentit, ha reivindicat que cal avançar cap a un turisme de proximitat.
Vot en contra de Junts, PPC, Vox i Aliança
Junts i el PPC havien presentat esmenes al text, que han estat rebutjades. La diputada de Junts Maite Selva ha criticat que es tracta d'una llei improvisada que demonitza el turisme per tapar altres incapacitats, en referència a la crisi de l'habitatge. Selva també ha lamentat que el Govern actuï al dictat de pressions ideològiques i dels socis més extrems, els Comuns, i que es legisli sense tenir en compte les diferencies territorials. «Catalunya no és uniforme, però el Govern actua com si ho fos. No volem decrets», ha insistit.
Per la seva banda, la diputada del PPC Àngels Esteller ha expressat el rebuig contundent a l'augment de la taxa turística perquè perjudica i penalitza el sector turístic, a qui veu com a enemic. «És una declaració de principis. Han elevat a rang de llei la turismofòbia dels Comuns i ERC, que troben el turista com a invasor i els hotelers com a especuladors», ha assenyalat.
El diputat de Vox, Javier Ramírez, ha lamentat que «es compri el relat de la turismofòbia i l'extorsió fiscal» i ha criticat que una part dels diners vagin a parar a habitatge. «Quina culpa té una família que ve lliurement a visitar la ciutat, a moure l'economia, que hagin enfonsat el mercat de l'habitatge? Cap ni una», ha afirmat.
Finalment, la diputada d'Aliança Catalana Sílvia Orriols ha dit que la iniciativa no respon als respectes del país i és una mera operació recaptatòria que penalitza el sector turístic. «Els obliguen a recaptar un impost que els perjudica», ha afirmat.