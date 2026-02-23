POLÍTICA
El Govern aprovarà els pressupostos aquest divendres en un consell executiu extraordinari
L'Executiu pacta amb sindicats i patronals 900 milions per a habitatge i 20 milions a busos interurbans
El Govern aprovarà els pressupostos aquest divendres en un consell executiu extraordinari. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns en la signatura d'un acord per als comptes amb sindicats i patronals, que preveu 900 milions d'euros en polítiques d'habitatge i 20 milions per al pla de xoc de millora del bus interurbà.
«Aquest acord és el camí a seguir», ha afirmat Illa, assegurant que manté la «mà estesa» i reclamant «responsabilitat a tothom» en un moment en què encara no hi ha pacte amb ERC. El document pactat amb Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT detalla 86 mesures, entre les quals també destaquen 180 milions per a L'Energètica. «Catalunya necessita pressupostos», ha sentenciat Illa.