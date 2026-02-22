Habitatge
Els lloguers van pujar un 2,5% a Catalunya en el tercer trimestre i el preu mitjà va superar els 870 euros al mes
A Barcelona l'import mitjà arriba als 1.153 euros, un 1,5% més, però baixa respecte de l'últim trimestre sense topall
El preu mitjà del lloguer a Catalunya va situar-se en els 876,83 euros en el tercer trimestre del 2025, segons les dades de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) publicades aquest diumenge.
Es tracta d'un augment del 2,5% respecte del trimestre anterior, quan la renda mitjana era de 854,7 euros, i d'un repunt del 0,9% respecte del primer trimestre del 2024, l'últim sense aplicar-se el topall de preus.
A Barcelona ciutat, l'import mitjà va arribar als 1.153,11 euros, un 1,5% més que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), però un 3,3% per sota des que es regula el preu (1.193,5 euros el primer trimestre del 2024). A les àrees tensionades el preu mitjà va ser de 894,78 euros, un 2,7% més que el trimestre anterior.
Segons el Govern, la variació trimestral dels preus és «coherent» amb el mecanisme de fixació de preus perquè els nous contractes prenen com a referència el preu dels contractes anteriors més l'IPC acumulat o bé l'índex.
En conseqüència, les variacions trimestrals tendeixen a heretar les produïdes quan es van signar aquests contractes anteriors, ara fa entre cinc i set anys, actualitzades amb l'IPC, segons ha indicat el Departament de Territori en una nota de premsa.