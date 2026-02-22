Diari Més

Habitatge 

Els lloguers van pujar un 2,5% a Catalunya en el tercer trimestre i el preu mitjà va superar els 870 euros al mes

A Barcelona l'import mitjà arriba als 1.153 euros, un 1,5% més, però baixa respecte de l'últim trimestre sense topall

Balcons amb roba en un carrer de Barcelona

Balcons amb roba en un carrer de BarcelonaJordi Borràs

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El preu mitjà del lloguer a Catalunya va situar-se en els 876,83 euros en el tercer trimestre del 2025, segons les dades de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) publicades aquest diumenge. 

Es tracta d'un augment del 2,5% respecte del trimestre anterior, quan la renda mitjana era de 854,7 euros, i d'un repunt del 0,9% respecte del primer trimestre del 2024, l'últim sense aplicar-se el topall de preus. 

A Barcelona ciutat, l'import mitjà va arribar als 1.153,11 euros, un 1,5% més que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), però un 3,3% per sota des que es regula el preu (1.193,5 euros el primer trimestre del 2024). A les àrees tensionades el preu mitjà va ser de 894,78 euros, un 2,7% més que el trimestre anterior.

Segons el Govern, la variació trimestral dels preus és «coherent» amb el mecanisme de fixació de preus perquè els nous contractes prenen com a referència el preu dels contractes anteriors més l'IPC acumulat o bé l'índex.

En conseqüència, les variacions trimestrals tendeixen a heretar les produïdes quan es van signar aquests contractes anteriors, ara fa entre cinc i set anys, actualitzades amb l'IPC, segons ha indicat el Departament de Territori en una nota de premsa.

tracking