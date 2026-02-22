Societat
La comunitat ucraïnesa es manifesta a Barcelona pels 4 anys de la invasió i demana que el món no s'oblidi de la guerra
L'activista Karika Feka avisa que Ucraïna «no es rendirà» davant l'ofensiva russa però reclama el suport de més països
La comunitat ucraïnesa s'ha manifestat a Barcelona aquest diumenge pels quatre anys de la invasió russa a gran escala. Convocades per l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya 'Txervona Kalyna', centenars de persones s'han sumat a la marxa que ha començat a les 17 hores al passeig de Gràcia i que ha acabat amb una concentració a la plaça de Catalunya a partir de les 18 hores.
Durant la mobilització s'han cridat proclames contra el president rus, Vladímir Putin, i a favor de la resistència ucraïnesa.
L'activista Karina Feka, una de les organitzadores de la marxa, ha avisat que Ucraïna «no es rendirà», però ha demanat que el món no s'oblidi ni normalitzi la guerra. Així mateix, ha reclamat el suport de més països.
En declaracions als mitjans, Feka ha denunciat que Rússia està atacant la infraestructura energètica ucraïnesa. «Deixa la població civil sense calefacció, aigua ni llum», ha exposat. «El dolor és constant i la catàstrofe i el terror diari. L'hivern ha estat un dels més complicats de la nostra història», ha afegit. Per tot plegat, ha reclamat als països «no acostumar-se» al conflicte.
En la manifestació hi ha participat el president del Parlament, Josep Rull, que ha assegurat que «la causa d'Ucraïna és la causa de Catalunya i la d'Europa». «No podem romandre indiferents davant d'aquest atac que es concentra en les infraestructures energètiques», ha afirmat. «Rússia nega l'existència Ucraïna com a nació. Les nacions tenen dret a existir i ser lliures, aquesta és la força d'Ucraïna», ha afegit en la concentració a la plaça de Catalunya.
També s'hi ha vist el cònsol general d’Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetsky. Els manifestants han lluït nombroses banderes d'Ucraïna i l'acte ha acabat amb el cant de l'himne del país.
Quatre anys de la guerra a Ucraïna
La comunitat ucraïnesa ha sortit al carrer per denunciar els quatre anys de la guerra. Yuliya Dovgopola, presidenta de l’associació convocant, va defensar que, ara mateix, la prioritat de la ciutadania ucraïnesa és combatre el fred mentre Moscou bombardeja els sistemes energètics del país. De fet, la presidenta de l'associació va alertar que Putin utilitza ara aquest el fred «com Stalin utilitzava la fam, com a política de genocidi». Així ho va advertir ja Dovgopola en una roda de premsa al Parlament per anunciar la manifestació, aquest dijous.
L'associació va tornar a reclamar que s'aturi la compra de gas a Rússia. «Els demanem que triïn la dignitat», va dir Vadym Odariuk, ucraïnès refugiat a Catalunya.
Coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa, aquest divendres també va sortir de Barcelona una missió d'ajuda humanitària cap a Ucraïna, la Caravana de la Bondat.