Política
Junqueras diu que no hi ha les «condicions» per als pressupostos sense l’IRPF però s’obre a pactar suplements de crèdit
El president d'ERC assegura que han estat «bastant a prop» d'aconseguir la recaptació i «fer possibles» els comptes
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat aquest dissabte que «no es donen les condicions» per a obrir la negociació amb el Govern per als pressupostos sense les «garanties» de la recaptació de l'IRPF.
Tot i això, el dirigent republicà s'ha obert a pactar suplements de crèdit. Junqueras s'ha pronunciat així durant el Consell Nacional a la seu del partit, on ha assegurat que han estat «bastant a prop» d'aconseguir la recaptació de l'IRPF i de «fer possibles» els comptes.
Així mateix, ha avisat al PSC que ha de «convèncer» el PSOE de complir els seus compromisos, perquè es donin les condicions per a la negociació pressupostària.