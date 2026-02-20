Patrimoni
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús i assoleix l'alçada màxima, de 172,5 metres
La part alta de l'estructura de la basílica queda acabada, 144 anys després que Antoni Gaudí hi posés la primera pedra
La Sagrada Família ha culminat aquest divendres la Torre de Jesús, la central de la basílica, i assoleix així l'alçada màxima, de 172,5 metres. Les maniobres de col·locació del braç superior són el darrer element que quedava a la part alta del temple. De fet, des del 2017, la Torre de Jesús no ha parat de créixer.
A finals d'octubre es va iniciar el procés d'instal·lació de la creu, que ha constat de diverses fases. Primer es va col·locar el braç inferior, posteriorment els horitzontals i aquest divendres el superior. L'estructura de la basílica queda ara acabada per la part alta, 144 anys després que Antoni Gaudí hi posés la primera pedra. La inauguració es preveu per al 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.