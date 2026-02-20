EDUCACIÓ
L'oferta inicial per al curs vinent serà de 2.966 grups a I3 i de 2.866 a 1r d'ESO
El departament calcula que la concertada perdrà 283 unitats el setembre per la no renovació de concerts
L'oferta inicial per al curs 2026-2027 serà de 2.966 grups a I3 i 2.866 a 1r d'ESO, 37 menys i 25 més que en l'oferta final del curs actual, respectivament. El Departament d'Educació calcula un total de 132.600 alumnes per aquests cursos, dels quals 79.000 a primer de secundària i 53.600 a I3.
En general, són 328 places globals menys que al principi d'aquest curs (132.928). Tot i això, l'alumnat d’ESO puja en 2.027 respecte al curs actual, mentre que el d'I3, segons els pronòstics del departament, es reduirà en uns 1.700. Pel que fa a l'escola concertada, el director general de Centres Concertats, Xavier Güell, ha detallat que 283 unitats perdran el concert per motius com ara no aplicar la coeducació i separar per sexe, entre d'altres.