Cinc joves moren en un incendi en un bloc de pisos a Manlleu
El consistori decreta tres dies de dol i farà un minut de silenci aquest dimarts a la tarda
Cinc joves d'entre 14 i 18 anys han mort i quatre més han resultat ferits de caràcter lleu en un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a la nit en un bloc de pisos del carrer Montseny de Manlleu (Osona). Segons han explicat els Bombers, el foc s'ha originat en un traster al terrat d'un bloc de cinc alçades i, per motius que es desconeixen, les persones que eren dins no n'han pogut sortir.
Els Bombers han apagat l'incendi en poc menys de mitja hora i han trobat les cinc persones mortes a l'interior de la construcció. Pel que fa als quatre ferits lleus, tres han rebut l'alta després de ser atesos a les ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que la quarta no ha volgut ser traslladada a cap centre hospitalari.
Els Bombers han rebut l'avís del succés cinc minuts abans d'un quart de deu de la nit. Diversos residents han trucat al 112 avisant de l'incendi al pis superior i la presència de fum a l'escala.
Tretze dotacions s'han desplaçat a l'indret i quan han arribat l'edifici estava totalment desallotjat. Dos bombers han localitzat i apagat l'incendi, que s'ha donat per extingit poc abans de tres quarts de deu. Al mateix temps, s'ha localitzat la primera víctima, una persona en situació d'aturada cardiorespiratòria.
Els efectius del cos han continuat la recerca de persones i han trobat les altres quatre víctimes. El SEM ha activat onze ambulàncies i dos equips de suport psicològic, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida de les víctimes.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre. Per la seva part, la Policia Local ha prestat suport immediat als veïns que han sortit de l'edifici, alarmats pel fum de l'escala.
La comitiva judicial ha arribat cap a dos quarts de dues de la matinada per fer l'aixecament dels cadàvers. A un quart de tres de la matinada els vehicles de la funerària han marxat amb els cossos i els serveis d'emergència han començat a desmuntar els equips instal·lats per atendre l'emergència. A la mateixa hora s'ha permès als veïns tornar als seus domicilis, atès que l'edifici no presenta problemes de seguretat.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, a més de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, s'han desplaçat fins al lloc del sinistre.
El consistori decretarà tres dies de dol i les banderes onejaran a mig pal en senyal de respecte i record a les víctimes i farà un minut de silenci aquest dimarts a les 19.00 hores davant l'Ajuntament.