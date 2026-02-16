Carreteres
Rodes punxades, llunes trencades i diversos xocs per enfonsaments de la calçada a l’autovia A-2
Les fortes pluges i el mal estat de la carretera han generat danys en vehicles, retencions i talls de carrils
L’autovia A-2 ha patit durant aquest cap de setmana, sobretot el divendres, importants problemes de trànsit a l’altura de Cervera i Ribera d’Ondara a causa d’enfonsaments de la calçada. Els incidents van afectar els punts quilomètrics 523 i 528 en ambdós sentits. En direcció Lleida es va haver de tancar un carril sobre les 19:56 hores, mentre que cap a Barcelona els talls van començar al voltant de les 21:40 hores.
Diversos conductors van reportar a través de les xarxes socials punxades de rodes i llunes trencades provocades pels desperfectes de l’asfalt. La circulació es va alentir durant hores, generant llargues cues en sentit Lleida, mentre els serveis d’emergència i Trànsit coordinaven la gestió del trànsit.
Encara que el Govern va adjudicar el setembre passat les obres de reforma del tram entre Cervera i el límit amb la província de Barcelona, els enfonsaments se sumen a altres incidències recents a la xarxa viària. Al Pirineu, la neu va afectar més de vint carreteres locals i comarcals de Pallars, Alta Ribagorça, Alt Urgell i Solsonès, obligant a circular amb cadenes i restringint el pas de camions articulats en diversos trams.
Els Bombers van intervenir per despreniments de pedres i roques en diferents punts, com Torà, Talavera, Torrefeta i Florejacs o Rialp, mentre que a Sant Llorenç de Montgai es va produir un lliscament que va bloquejar part de la sortida del poble cap a Camarasa. Trànsit també va advertir d’intensa acumulació d’aigua a l’AP-2 a Les Borges i la caiguda d’un arbre a l'N-230 a El Pont de Suert.