Els Mossos detecten 204 possibles radicalitzacions el 2025, un 62% per gihadisme

L'any passat la policia va formar més de 6.000 professionals en 243 cursos per prevenir extremismes

Imatge d'arxiu d'una detenció a Sant Pere de Ribes en el marc d'un operatiu anti gihadista

Imatge d'arxiu d'una detenció a Sant Pere de Ribes en el marc d'un operatiu anti gihadista

ACNAgència de notícies

Els Mossos d'Esquadra van detectar 204 casos de possibles radicalitzacions durant el 2025, la majoria en fases inicials i que no van arribar a representar una amenaça concreta per la societat, segons ha indicat el cos policial aquest diumenge en una nota de premsa. 

D'aquests casos, 161 eren per processos de radicalització violenta i 47 per casos d'impacte educatiu i social. Segons els Mossos, un 62% dels casos estaven relacionats amb el gihadisme, un 11% amb la ultradreta i un 6% amb extremismes d'altres tipus. 

En paral·lel, l'any passat la policia va formar més de 6.000 professionals en 243 cursos per prevenir extremismes, un 20% més que l'any anterior, en àmbits com educació, protecció de menors, execució penal, agents rurals o associacions. Del total d'alertes rebudes l'any passat, 13 van implicar notificacions a la Fiscalia i es van instruir diligències penals. En aquests casos, 10 estaven vinculats al gihadisme i 3 a la ultradreta.

Des de l'any 2015, i en coordinació amb diversos departaments, la Generalitat impulsa plans de prevenció dels extremismes violents, que es consideren «la principal eina per prevenir i detectar processos de radicalització violenta».

L'objectiu de les formacions és «millorar la comprensió dels processos de radicalització violenta, identificar els riscos que suposen, ampliar la xarxa de col·laboració per a la prevenció de la radicalització violenta i impulsar mecanismes d'intervenció individualitzats en aquells casos coneguts». Segons els Mossos, l'entorn digital «afavoreix la radicalització violenta» i és l'espai «central» per a la captació i l'auto-radicalització.

Entre els treballs dels Mossos per combatre aquests espais violents, l'any passat la policia catalana, juntament amb altres policies de l'Estat i d'Europa, va participar en un operatiu que va permetre la retirada de més de 2.000 continguts terroristes i d'extremismes violents dissenyats per a menors i allotjats en les principals xarxes socials.

