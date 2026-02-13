MOBILITAT
La xarxa ferroviària tindrà 193 trams amb limitació de velocitat la setmana que ve
El trajecte entre Maçanet-Massanes i Blanes serà més àgil un cop s'han eliminat algunes restriccions
La xarxa ferroviària catalana tindrà 193 trams amb limitacions temporals de velocitat la setmana que ve, segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per Adif que entrarà en vigor dilluns vinent i al qual ha tingut accés l'ACN. Són deu trams més dels que hi ha hagut aquesta setmana. Aquests 193 segments representen afectacions en 190 quilòmetres de vies, un quilòmetre menys dels que hi ha hagut aquests darrers dies. Entre les novetats hi ha que el tram entre Maçanet-Massanes i Blanes de 13,4 quilòmetres que ha estat limitat a 30 km/h s'ha substituït per quatre limitacions que conjuntament afecten 1,6 quilòmetres de vies en un espai de 5,4 quilòmetres, fet que permetrà millorar els temps de viatge.
Tot i que en el còmput total hi ha deu trams més respecte aquesta setmana (de 183 a 193), Adif ha afegit 20 trams nous amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) a la llista, si bé el número total de quilòmetres afectats pràcticament no varia. Això s'explica per diferents motius. En primer lloc perquè alguns segments ja no figuren al document, un cop s'han fet obres que han permès restablir la normalitat en el funcionament de la línia ferroviària. És el cas d'un segment entre Portbou i Llançà (R11 i RG1), on s'ha reparat una trinxera que afectava uns 200 metres de via; o un tram d'un quilòmetre entre Cunit i Vilanova i la Geltrú que estava limitat a 50 km/h i que presentava deficiències en l'estat dels raïls.
En altres punts de la xarxa hi haurà més trams amb LTV però menys quilòmetres d'afectació. És el que passarà entre Maçanet-Massanes i Blanes. Fa una setmana Adif va determinar que en 13,4 quilòmetres els trens haurien de circular a 30km/h pel mal estat de diverses trinxeres i on s'hi farien obres. És un dels punts crítics del país que la companyia va identificar.
Durant els darrers dies una de les trinxeres s'ha reparat, mentre que en altres s'hi continua treballant. Així, la limitació conjunta de 13,4 quilòmetres s'elimina i se substitueix per quatre LTV que conjuntament afecten 1,6 quilòmetres de vies en un espai de 5,4 quilòmetres. Això permetrà que en els 8 quilòmetres restants els trens puguin circular a una velocitat superior i, així, reduir el temps del trajecte. De tota manera, Renfe ha informat que per ara es continuarà mantenint el servei de tren llançadora i bus complementari entre aquestes dues estacions de l'R1 i RG1.
A l'R4, entre Manresa i Terrassa Estació del Nord, també hi ha hagut canvis. D'una banda, s'ha suprimit una LTV que només ha estat vigent durant una setmana en un tram de 500 metres; però en canvi se n'han afegit sis de noves, en concret entre Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i Terrassa. Aquestes sis LTV conjuntament representen 4.295 metres -majoritàriament a 30 km/h-, en 20 quilòmetres de traçat.
Analitzant el document que entrarà en vigor dilluns vinent i comparant-lo amb el vigent aquesta setmana, s'observa que també s'han suprimit dos LTV que apareixien duplicades entre Centelles i Sant Martí de Centelles -és a dir, hi havia 4 LTV-. De fet, el mateix segment tenia fixats dos límits de velocitat diferents. Des d'Adif s'ha corregit aquesta situació i s'ha optat per mantenir la limitació més lenta fins que no es repari la incidència.
Recuperació del servei
La consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han explicat que aquest dissabte es recuperarà el servei de l'RL4 entre Lleida i Cervera. Tot i això, s'ha establert una nova LTV de 500 metres entre Tàrrega i Cervera on els trens hauran de reduir la marxa fins als 50 km/h pel mal estat d'una trinxera.
Santano ha concretat que de les vora 200 limitacions que hi haurà la setmana vinent, 70 fan referència a trams on s'està actuant d'emergència. D'aquests, la meitat s'espera que estiguin reparats a finals d'aquest febrer i es puguin eliminar les LTV. El 50% restant ha afirmat que estaran resolts com a màxim a l'abril.
Un dels punts conflictius és el tram de l'R15 entre Riba-roja d'Ebre i Reus, on la setmana passada es va fixar una única LTV de 72 quilòmetres on els trens com a màxim poden circular a 30 km/h. Entre aquestes estacions Renfe ofereix el transport per carretera perquè a nivell operatiu no és eficient. Els responsables polítics han indicat que els passatgers continuaran fent el trajecte amb autobús fins que les vies no estiguin en millors condicions.
Gairebé un centenar a Barcelona
Per demarcacions, Barcelona és la que més trams amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) acumularà a partir de dilluns, amb 99 -tres més que aquesta setmana-. La segueix Tarragona, amb 47. Per la seva banda, Girona mantindrà els 33 trams que ja tenia aquesta setmana, si bé alguns han variat, tal com s'ha explicat anteriorment. Finalment, Lleida ha pujat dels onze fins als catorze. D'aquests tres, dos són entre Juneda i Vinaixa (R13 i R14) on s'han detectat problemes a la via i en una trinxera.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.