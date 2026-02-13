CARNAVAL
Parlon demana als ajuntaments ajustar els itineraris de les rues de Carnaval davant el nou episodi de vent
Tot i que no serà tan violent com el dijous passat, insta a estar amatents i adoptar mesures de seguretat
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha instat els ajuntaments de Catalunya a «ajustar els itineraris o reduir els recorreguts de les rues de Carnestoltes» davant la previsió de noves ràfegues de vent. Tot i admetre que l'episodi de vent previst no serà tan violent com el del dijous passat, Parlon ha destacat la importància de «mantenir-se amatents» i adoptar mesures de seguretat.
Ha explicat que el comitè tècnic del Cecat coordinarà tot l'operatiu, però ha demanat als ens locals on es preveuen ratxes més fortes que analitzin els «elements de major vulnerabilitat» i prenguin les decisions necessàries per garantir la seguretat de la ciutadania, com ja es va fer amb les cavalcades de Reis.
Parlon ha subratllat que, en moments de condicions meteorològiques adverses, la responsabilitat compartida entre ajuntaments i cossos operatius del Departament d'Interior és essencial.
Ha fet aquestes declaracions en una atenció a la premsa posterior a la Junta de Seguretat Local de Barcelona, en companyia de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Tant la consellera com el batlle, han lamentat la mort d'una dona durant l'últim temporal de vent i han desitjat la ràpida recuperació dels ferits.