TEMPORAL
Primera víctima pel temporal de vent: una dona de 46 anys a qui li va caure-li part d'un sostre a Barcelona
El temporal va deixar 9 ingressats, dels quals dos crítics i tres greus
Un dels dos ferits crítics pels efectes de les ventades d'aquest dijous ha mort a l'hospital, segons ha informat el Departament de Salut. La víctima és una dona de 46 anys que va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron després que li caigués a sobre part d'un sostre en una nau industrial a Barcelona. Aquesta persona era una de les nou que estaven ingressades en hospitals pels efectes de les ventades, de les quals dues en estat crític i tres greus.
L'altre ferit crític és un voluntari de Protecció Civil de 22 anys a qui li va caure un arbre a sobre a Sant Boi de Llobregat i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge. Al mateix centre hi ha un company seu de 23 anys, ferit greu i fora de perill.
Pel que fa a la víctima mortal, els Mossos d’Esquadra han informat que van rebre l’avís a les 12.10 hores de dijous. Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’investigació van adreçar-se a la nau industrial.
En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar la víctima ferida. Per causes que s'investiguen, elements de l’edifici s’haurien precipitat i haurien impactat en la víctima.
Fins al punt també s’hi van mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de Barcelona i quatre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquests últims van traslladar la dona a l’Hospital de la Vall d’Hebron on ha mort hores després.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals.
Per altra banda, a l’accident de Sant Boi que ha deixat l’altre ferit crític i un de greu, també van resultar ferits dos voluntaris més de Protecció Civil de 23 i 35 anys, però en estat lleu. Aquests dos homes han rebut l'alta.
A l'Hospital Vall d'Hebron, a banda de la dona que ha mort, continua ingressada una altra persona de 68 anys en estat greu, amb fractura de pelvis i fèmur, més traumatisme toràcic, després que li caigués a sobre un fanal a Barcelona.
El tercer ferit greu és un operari de la construcció de 56 anys, a qui li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Segúries en la que estava treballant. Està ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Per últim, hi ha dos ferits menys greus a l'Hospital d'Olot. Tenen 54 i 51 anys i estaven treballant traient un arbre a Ribes de Freser, quan els hi va caure a sobre.