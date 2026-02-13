Viral
L’aerolínia 'low cost’ que amplia els seus vols entre Barcelona i Madrid pel caos a Rodalies
La companyia tindrà més vols durant el Mobile World Congress, els Premis Goya i la fira Alimentària
L’aerolínia Vueling ha anunciat un reforç de la seva ruta entre Barcelona i Madrid, que mantindrà de manera temporal fins el 28 de març, a causa dels problemes a l’alta velocitat i a Rodalies, segons ha informat la companyia. L’objectiu és cobrir l’elevada demanda de mobilitat entre ambdues ciutats, especialment durant les properes setmanes marcades per esdeveniments de gran afluència.
Actualment, la companyia ofereix dos vols setmanals de dilluns a divendres i un els caps de setmana, però a partir del 23 de febrer incrementarà la freqüència a quatre vols diaris de dilluns a dijous, dos els divendres i un durant el cap de setmana. A més, ha anunciat més connexions durant el Mobile World Congress, els Premis Goya i la fira Alimentària, adaptant l’oferta a la demanda puntual d’aquests esdeveniments.
Reus
L’aerolínia 'low cost’ que connectarà Reus amb París tres vegades per setmana a partir de març
Daniel Cabezas Ramírez
Vueling va suprimir aquesta connexió l’any passat a causa de la competència amb l’alta velocitat, però aquest any ha decidit recuperar-la de forma temporal per garantir la mobilitat entre Barcelona i Madrid, davant de les incidències i retards que afecten al transport ferroviari a Catalunya. La mesura busca oferir una alternativa fiable i còmoda als passatgers que depenen d’aquests desplaçaments.