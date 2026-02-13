PESTA
Detecten 2 nous casos de PPA fora del radi inicial i inclouen Molins de Rei i el Papiol a la zona d'alt risc
Les restriccions d'accés al medi natural s'amplien a aquests dos municipis i el total de positius s'enfila als 155
Detectats 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, onze dins el radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei (Baix Llobregat). La troballa de dos senglars positius fora d'aquest límit fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc --fins ara integrada per dotze municipis-- i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.
Així ho ha anunciat aquest divendres des de Lleida el conseller Òscar Ordeig, el qual ha detallat que no hi ha «cap granja afectada» en els nous radis i que es manté el radi de 20 quilòmetres. Ordeig ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc.
El conseller ha detallat que els 13 nous positius de pesta porcina africana eleven a 155 el nombre de casos positius. Tots els nous casos corresponen a focus secundaris situats a prop de focus primaris ja identificats, però la novetat és que dos d'ells s'han localitzat en una urbanització de Molins de Reis, a uns dos quilòmetres del perímetre de la zona d'alt risc.
Ordeig ha admès que era «previsible» que això pogués passar, però que en qualsevol cas el que més preocupava és que els positius es poguessin estendre cap al nord o a la Serra de Marina. Per això, ha insistit que convé «no abaixar la guàrdia, seguir les indicacions dels experts, protegir el sector, obrir nous mercats i mantenir el compliment estricte de les mesures establertes».
El conseller ha assenyalat que Molins de Rei i el Papiol queden inclosos dins les mesures de prevenció per al moviment de persones a la zona infectada d'alt risc i, per tant, es publicarà una resolució de prohibició d'accés al medi natural en aquests dos municipis. Actualment, ja són catorze els municipis amb restriccions vigents.
El Departament d'Agricultura ha convocat una reunió amb els dos ajuntaments dels municipis inclosos a la zona d'alt risc per explicar-los les noves restriccions i coordinar la resposta. A més, aquest divendres s'ha fet la reunió setmanal amb els representants del sector porcí per traslladar-los les afectacions de la nova resolució i actualitzar la situació.
Intensificació del dispositiu de control
En paral·lel a l'actualització de les zones de risc, el Govern ha ordenat ampliar el dispositiu d'actuació en consonància amb l’ampliació de la zona d’alt risc. Això inclou un augment de personal i mitjans de captura i recerca de cadàvers; nous mitjans de tancament en infraestructures viàries com l'N-2 i la B-23, i una intensificació de les mesures de control poblacional del senglar.
La Generalitat manté actiu el dispositiu de seguretat, format per Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i policies locals, que continua desplegant les mesures de contenció previstes: desinfeccions, recollida i gestió de cadàvers, recerca amb drons i estimació de densitats de població de senglar a la zona infectada.
Per reduir les densitats de senglar a la zona de baix risc, des de la setmana passada s'han iniciat captures en col·laboració amb els ajuntaments i els col·lectius de caçadors que s'intensificaran aquesta setmana. En aquest sentit, Ordeig ha valorat de forma «molt positiva» la col·laboració dels caçadors.
El Departament d'Agricultura remarca que no s'ha detectat cap afectació a explotacions ramaderes, que totes les deteccions corresponen exclusivament a fauna salvatge i que les noves deteccions s'emmarquen dins l'estratègia de vigilància i rastreig desplegada a la zona.