METEOROLOGIA
La ventada va a la baixa a Tarragona, però tornarà amb força el dissabte
El Meteocat preveu pluges aquest divendres i activa l’alerta per vent intens durant tota la jornada de dissabte
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que el vent perdi intensitat aquest divendres a Tarragona, però alerta que dissabte tornarà amb força, amb avisos per ventades al llarg de tot el dia. Abans, però, el territori viurà una jornada marcada pels núvols i la pluja.
Segons el Meteocat, a la tarda d’aquest dijous el vent afluixarà, si bé encara es poden registrar cops molt forts i algun d’extremadament fort de manera local. Aquesta davallada donarà pas a una jornada de divendres amb menys protagonisme del vent però amb precipitacions.
Per aquest divendres, s’espera un ràpid augment de la nuvolositat durant la matinada que deixarà el cel cobert fins a mitja tarda. A partir d’aleshores s’obriran algunes clarianes transitòries, especialment a l’oest del país. La precipitació arribarà de matinada per les Terres de l’Ebre i s’estendrà al llarg del matí per la resta del territori, amb menys probabilitat al nord-est durant les primeres hores. A la tarda, la pluja quedarà més restringida a l’extrem nord del Pirineu, tot i que també són probables alguns ruixats al sud del litoral i prelitoral nord i al nord del litoral i prelitoral central.
Les precipitacions seran en general febles o puntualment moderades, amb acumulacions poc abundants, si bé al Pirineu i Prepirineu occidental podran ser més destacables. La cota de neu se situarà entre els 1.000 i els 1.200 metres, amb oscil·lacions al llarg del dia. Pel que fa a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament o moderadament i la màxima ho farà de manera més acusada. El vent serà fluix a primeres hores, però a partir del migdia s’imposarà el component oest entre fluix i moderat, amb cops forts a la meitat sud del país.
De cara a dissabte, el Meteocat adverteix d’un nou episodi de vent intens que afectarà especialment el terç sud, l’Empordà i el Pirineu i Prepirineu, amb cops molt forts o extremament forts. A Tarragona, el vent de components nord i oest bufarà amb intensitat moderada a forta, en una jornada amb cel majoritàriament serè, tot i la presència de núvols de vent a sotavent de les muntanyes.
Al Pirineu s’hi concentrarà la precipitació, amb nevades a l’extrem nord de la serralada. La cota de neu baixarà dels 1.000 als 600 metres al llarg del dia i es podran acumular gruixos importants a cotes altes. La visibilitat serà en general excel·lent, però es reduirà a les zones de muntanya per efecte del torb.
Així doncs, després d’un divendres amb pluges i una treva parcial del vent, dissabte es preveu una nova jornada marcada per la ventada, amb especial incidència a la meitat sud del país, inclosa la demarcació de Tarragona.