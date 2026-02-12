HABITATGE
Tarragona registra una de les pujades del lloguer més altes a Espanya en els últims 5 anys
Ha incrementat els preus un 75,71% des del 2021, en un context estatal marcat per l’escalada generalitzada dels arrendaments
El preu del lloguer a Tarragona s’ha disparat en els darrers cinc anys fins a situar-se entre les capitals de província amb els increments més elevats de tot l’Estat. Segons un estudi del portal immobiliari pisos.com, la ciutat ha registrat una pujada del 75,71% entre el gener de 2021 i el gener de 2026, en línia amb la forta tensió que viu el mercat de lloguer a Catalunya i a les principals àrees urbanes.
A escala estatal, el preu mitjà d’un habitatge tipus de 90 metres quadrats ha augmentat un 46,06% en aquest període, passant de 884 euros mensuals a 1.291 euros. L’informe atribueix aquesta escalada a diversos factors combinats: la manca d’oferta de pisos en règim de lloguer, l’expansió del lloguer turístic, l’estancament salarial i una demanda creixent, cinc anys després de l’impacte de la crisi sanitària.
Catalunya és una de les comunitats autònomes on més han pujat els preus, amb un increment del 63,70%, només per darrere de Madrid (+80,19%) i les Illes Balears (+70,21%). Aquestes tres comunitats lideren el rànquing d’augments en un context de forta pressió turística i concentració urbana.
En el cas concret de les capitals de província, Tarragona se situa entre les primeres posicions en creixement percentual, només superada per Madrid (+89,66%), València (+84,55%) i Barcelona (+79,49%). Per darrere de la capital tarragonina hi ha ciutats com Sevilla, Palma o Alacant, també amb increments destacats.
El director d’Estudis de pisos.com, Ferran Font, alerta que l’augment del lloguer fins i tot supera el dels preus de compravenda, fet que situa moltes llars en una situació complicada. Segons apunta, el problema és especialment greu a les grans ciutats i a les zones amb fort atractiu turístic, on els increments es produeixen sobre preus que ja eren elevats, dificultant l’accés a l’habitatge per a moltes famílies.
Les dades evidencien que Tarragona no és una excepció dins la dinàmica catalana i estatal, però sí un dels casos més significatius en termes percentuals, consolidant-se com una de les capitals on el lloguer s’ha encarit amb més intensitat en el darrer lustre.