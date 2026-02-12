Diari Més

HABITATGE

Tarragona registra una de les pujades del lloguer més altes a Espanya en els últims 5 anys

Ha incrementat els preus un 75,71% des del 2021, en un context estatal marcat per l’escalada generalitzada dels arrendaments

Imatge d'arxiu d'un bloc de pisos en construcció

Imatge d'arxiu d'un bloc de pisos en construcció

Publicat per
Rubén Pizarro

Creat:

Actualitzat:

El preu del lloguer a Tarragona s’ha disparat en els darrers cinc anys fins a situar-se entre les capitals de província amb els increments més elevats de tot l’Estat. Segons un estudi del portal immobiliari pisos.com, la ciutat ha registrat una pujada del 75,71% entre el gener de 2021 i el gener de 2026, en línia amb la forta tensió que viu el mercat de lloguer a Catalunya i a les principals àrees urbanes.

A escala estatal, el preu mitjà d’un habitatge tipus de 90 metres quadrats ha augmentat un 46,06% en aquest període, passant de 884 euros mensuals a 1.291 euros. L’informe atribueix aquesta escalada a diversos factors combinats: la manca d’oferta de pisos en règim de lloguer, l’expansió del lloguer turístic, l’estancament salarial i una demanda creixent, cinc anys després de l’impacte de la crisi sanitària.

Catalunya és una de les comunitats autònomes on més han pujat els preus, amb un increment del 63,70%, només per darrere de Madrid (+80,19%) i les Illes Balears (+70,21%). Aquestes tres comunitats lideren el rànquing d’augments en un context de forta pressió turística i concentració urbana.

En el cas concret de les capitals de província, Tarragona se situa entre les primeres posicions en creixement percentual, només superada per Madrid (+89,66%), València (+84,55%) i Barcelona (+79,49%). Per darrere de la capital tarragonina hi ha ciutats com Sevilla, Palma o Alacant, també amb increments destacats.

El director d’Estudis de pisos.com, Ferran Font, alerta que l’augment del lloguer fins i tot supera el dels preus de compravenda, fet que situa moltes llars en una situació complicada. Segons apunta, el problema és especialment greu a les grans ciutats i a les zones amb fort atractiu turístic, on els increments es produeixen sobre preus que ja eren elevats, dificultant l’accés a l’habitatge per a moltes famílies.

Les dades evidencien que Tarragona no és una excepció dins la dinàmica catalana i estatal, però sí un dels casos més significatius en termes percentuals, consolidant-se com una de les capitals on el lloguer s’ha encarit amb més intensitat en el darrer lustre.

tracking