SALUT
Denuncien que un centre sanitari de Tarragona obliga a treballar malgrat el temporal
Metges de Catalunya assegura que el centre manté la presencialitat tot i l’ordre del CatSalut de suspendre l’activitat programada no urgent
Segons ha avançat el Diari de Tarragona, el sindicat Metges de Catalunya ha denunciat que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a Tarragona ha requerit la presència de tota la seva plantilla tot i l’activació del pla VENTCAT per risc extrem de vent. L’organització considera que aquesta decisió contradiu les instruccions dictades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), que havia ordenat suspendre l’activitat programada no urgent.
El CatSalut va activar per aquest dijous 12 de febrer un protocol de restriccions excepcionals a tot Catalunya davant l’episodi de vent intens. En el comunicat signat pel seu director, Alfredo García, s’establia la suspensió de l’activitat quirúrgica, ambulatòria i de proves diagnòstiques no urgents amb l’objectiu de reduir la mobilitat i minimitzar riscos.
Des de Metges de Catalunya, el vicepresident del sindicat, Josep Maria Serra, ha criticat que alguns centres sanitaris estan fent una «interpretació molt lliure» de les directrius. En el cas de Tarragona, apunta directament a l’IDI i assegura que la direcció ha instat els professionals a acudir als seus llocs de treball malgrat les recomanacions de Protecció Civil.
El pla especial d’emergències VENTCAT estableix que només s’ha de mantenir l’activitat considerada crítica, com diàlisi, oncologia, radioteràpia o cirurgies urgents. La resta de consultes s’han de prioritzar per via telemàtica, ja sigui per telèfon o videotrucada, i evitar desplaçaments no essencials.
El sindicat considera que obligar a la presencialitat en una jornada en què s’ha demanat restringir al màxim la mobilitat, tant per carretera com en entorns urbans, pot suposar un risc innecessari per als professionals. A més, el comunicat del CatSalut també alertava de possibles incidències en el subministrament elèctric i instava els centres a activar plans de contingència, especialment per a pacients electrodependents.
Metges de Catalunya assegura que la majoria de centres del país han aplicat les mesures establertes, però apunta que hi ha excepcions com l’IDI de Tarragona o l’Hospital de Manresa. El sindicat reclama que el protocol s’apliqui de manera estricta arreu del territori per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels pacients.