TEMPORAL
L'episodi de vent es troba al seu punt àlgid i cal extremar la prudència les properes 5 o 6 hores
S'han registrat ratxes de fins a 167 km/h al Montseny i de 160 al Port i els camions no circulen a la Jonquera
L'episodi de vent encara no ha acabat i es troba al seu moment àlgid, amb almenys cinc o sis hores més de forta ventada, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona, on el pic s'allargarà dues o tres hores més. Segons el Meteocat i Protecció Civil, de cara a la tarda, el vent tendirà a concentrar-se cap al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, abans d’anar afluixant.
S'han registrat ratxes destacades a diversos punts, com els 167 km/h del Puig Sesolles, o els 160 km/h del Port de Barcelona, un registre que podria ser rècord. El 112 ha rebut 1.766 trucades i els Bombers han fet 167 intervencions, entre les quals per la caiguda d'un mur a Vilassar de Mar i d'un envà a Barcelona. A més, els camions no circulen a la Jonquera.