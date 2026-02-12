SUCCESSOS
61 persones ateses pels efectes del vent, de les quals 23 traslladades a centres sanitaris
Hi ha un ferit greu a Sant Pau de Segúries
Un total de 61 persones han requerit assistència sanitària pels efectes del vent, 23 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris, segons ha informat Protecció Civil. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 416 alertes, amb 407 incidents, dels quals 345 eren consultes informatives.
Pel que fa als ferits, a Sant Boi de Llobregat se n'han registrat quatre per la caiguda d'un arbre. El SEM ha informat que n'ha traslladat tres a centres hospitalaris: dos a Bellvitge en estat menys greu i lleu; i un tercer a l'Hospital de Sant Boi en estat lleu. A Sant Pau de Segúries, el SEM ha atès una persona en estat greu i l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
A més, hi ha un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d'un mur i una dona ferida a l'Hospitalet de Llobregat en caure-li part d'un edifici al cotxe mentre ella esperava a l'interior.
Sobre aquest darrer incident, el cap de taller de Tallers Auto Record, Juan Cuesta, que és proper a l'edifici afectat, ha explicat a l'ACN que cap a les 7.40 hores han vist com «ha caigut l'edifici del costat» i part d'aquest ha anat a parar sobre un cotxe on hi havia una dona que esperava per entrar en un taller. Cuesta ha afegit que ells no la veien per la pols que s'ha generat a la zona i les runes caigudes, però que una dotació de Bombers que passava per la zona s'ha aturat i l'ha atès, i hauria resultat ferida lleu.