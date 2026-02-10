MOBILITAT
Retards de 20 minuts de mitjana a l'R2 sud i R11 per les limitacions de velocitat
El servei de Rodalies s'ha iniciat amb el 80% de l'oferta programada i «afectacions» a totes les línies
Les línies R1, R2 sud i R11 presenten retards de 20 minuts de mitjana aquest dimarts a la tarda per les diverses limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària, segons ha informat Renfe a les 16.00 hores. A l'R1, les demores es concentren al tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes. El servei de Rodalies s'ha iniciat aquest matí amb el 80% de l'oferta programada i «afectacions» a totes les línies, l'endemà de la desconvocatòria de la vaga de maquinistes.
De fet, hi ha hagut supressions d'alguns trens i la incidència s'ha notat especialment a l'R1, l'R4 i l'R2 sud. D'altra banda, Rodalies continua funcionant amb trams tallats que es cobreixen amb autobusos per carretera. Això passa a l'R15, l'R4, l'RL4, l'R7, l'R8 i l'R3.