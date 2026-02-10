HABITATGE
La Intel·ligència Artificial pronostica que a Tarragona baixarà el preu del lloguer aquest 2026
Segons models predictius basats en dades del mercat, els lloguers podrien registrar un lleu descens després de mesos d’increment sostingut
El mercat del lloguer a Tarragona ha experimentat una dinàmica de forts increments de preus en els últims mesos, situant-se entre les zones amb majors pujades d’Espanya.
Segons l’informe anual de preus de lloguer del portal Pisos.com, el cost de llogar un habitatge a la ciutat va pujar un 16,77 % interanual fins a desembre de 2025, convertint-se en un dels augments més elevats del país, tot i que Tarragona continua sent una de les províncies més assequibles de Catalunya.
A principis de 2026, les dades dels informes d’immobiliàries indiquen que el preu mitjà del metre quadrat a Tarragona capital era d’uns 11,7 €/m² al gener, amb una evolució positiva tant respecte al desembre de 2025 com a l’any anterior.
Aquesta xifra situa els preus per sobre dels nivells de fa un any i reflecteix una demanda sostinguda de lloguers, amb preus pressionats per factors com la limitació de l’oferta disponible i la preferència d’alguns propietaris per altres tipus d’inversions.
Malgrat aquesta situació recent d’increment, models predictius i indicadors de mercat basats en intel·ligència artificial anticipen que Tarragona podria experimentar una lleu baixada dels preus del lloguer durant 2026.
Això s’explica per un ajust natural del mercat, amb més oferta disponible i possibles mesures municipals i autonòmiques que afavoreixin l’accés a l’habitatge, tot i que la demanda continuarà sent elevada.
En resum, després de mesos d’augments intensos, les previsions apunten a una estabilització i fins i tot una reducció moderada del preu del lloguer a Tarragona, una notícia que podria alleujar la pressió sobre els inquilins i facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutat.