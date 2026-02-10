EDUCACIÓ
Serveis mínims per a la vaga educativa: un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO
Als centres d'educació especial hi ha d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33%
La Generalitat ha decretat els serveis mínims per a la vaga educativa d'aquest dimecres. Així, hi ha d'haver un docent per cada tres aules a infantil, primària i ESO; i una persona de l'equip directiu per cada centre. En el cas dels centres d'educació especial, hi ha d'haver la meitat de la plantilla i en les llars d'infants el 33%. Pel que fa al monitoratge de menjador, servei de cuina, acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir el lleure, també hi ha d'haver la meitat del personal.
Per al complex educatiu de Tarragona, s'ha decretat la meitat del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el servei habitual en infermeria, vigilància i el torn de nit dels tutors.
La direcció dels centres, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal «estrictament necessari» per al funcionament d'aquests serveis mínims, segons concreta l'edicte publicat pel Departament de Treball. El text afegeix que els serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga.
Mínims «abusius»
El sindicat USTEC ha rebutjat «frontalment» aquests serveis mínims i ha considerat un «despropòsit» que s'hagin publicat a poc més de 24 hores de la vaga. L'organització afirma que això no deixa marge real ni temps material als centres ni als treballadors per poder organitzar-se.
Per a USTEC, els serveis mínims establerts són "clarament abusius" i «responen a la voluntat de limitar i buidar de contingut el dret fonamental de vaga». Asseguren que en centres petits i escoles rurals, aquests mínims «poden arribar a desactivar completament la mobilització».