MOBILITAT
Reobre completament l'AP-7 en sentit sud a Gelida
L'autopista es va tallar l'endemà de l'accident ferroviari mortal del 20 de gener
L'AP-7 ha quedat reoberta completament en sentit sud aquest dilluns de matinada. La circulació per l'autopista en sentit Tarragona es va haver d'aturar entre Martorell i Gelida per l'esfondrament i posterior recuperació del talús de l'accident ferroviari mortal del 20 de gener a Gelida. La via ha estat tallada des de l'endemà de l'accident, tot i que es va reobrir un carril durant uns dies.
Finalment, i un cop finalitzats els treballs d'emergència i estabilització que ha executat el Ministeri de Transports, la via ha reobert els tres carrils de circulació a les tres de la matinada. Els treballs han permès restablir les condicions de seguretat viària tant a l'estructura de l'autopista com a l'entorn.