MOBILITAT
Renfe calcula que han sortit un 42% dels trens de serveis mínims previstos per aquest dilluns
Fonts sindicals xifren el seguiment de la vaga en el 45,2%, mentre que Semaf l'enfila fins al 100% a tot l'Estat
Renfe calcula que aquest dilluns al matí han sortit un 42% dels trens previstos en els serveis mínims a Rodalies. És a dir, més de la meitat dels trens no han sortit en el primer matí de vaga del sector ferroviari. Renfe ha assegurat que ha «reforçat» el centre de gestió i la informació als viatgers per «minimitzar» les afectacions.
Fonts sindicals han xifrat el seguiment de l'aturada a Rodalies en el 45,2%, però matisen el percentatge assegurant que «molts» empleats estan assignats als serveis mínims. Als tallers, el seguiment ha estat del 35%. Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, enfila el percentatge fins al 100% a tot l'Estat i justifica que els trens de serveis mínims que no han sortit ho han fet per errors organitzatius.