Renfe calcula que han sortit un 42% dels trens de serveis mínims previstos per aquest dilluns

Fonts sindicals xifren el seguiment de la vaga en el 45,2%, mentre que Semaf l'enfila fins al 100% a tot l'Estat

Un usuari espera un tren durant el primer dia de vaga de maquinistes.

Un usuari espera un tren durant el primer dia de vaga de maquinistes.ACN

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Renfe calcula que aquest dilluns al matí han sortit un 42% dels trens previstos en els serveis mínims a Rodalies. És a dir, més de la meitat dels trens no han sortit en el primer matí de vaga del sector ferroviari. Renfe ha assegurat que ha «reforçat» el centre de gestió i la informació als viatgers per «minimitzar» les afectacions. 

Fonts sindicals han xifrat el seguiment de l'aturada a Rodalies en el 45,2%, però matisen el percentatge assegurant que «molts» empleats estan assignats als serveis mínims. Als tallers, el seguiment ha estat del 35%. Semaf, sindicat majoritari entre els maquinistes, enfila el percentatge fins al 100% a tot l'Estat i justifica que els trens de serveis mínims que no han sortit ho han fet per errors organitzatius.

