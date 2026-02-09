POLÍTICA
Paneque denuncia que els serveis mínims «no s’estan complint» i exigeix a Renfe que garanteixi el dret a la mobilitat
La consellera diu que han requerit a Renfe plans alternatius de transport allà on els maquinistes no es presentin
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha denunciat que els serveis mínims programats a Catalunya en la vaga del sector ferroviari que comença aquest dilluns «no s’estan complint». A primera hora del matí, Paneque ha informat que el Govern ja ha reclamat a Renfe que «garanteixi» els serveis mínims, amb mitjans de transport alternatius allà on els maquinistes que estan de serveis mínims «no es presenten». «Intentarem assegurar la mobilitat a través d’aquests plans alternatius», ha dit Paneque, segons la qual la companyia ho està fent en alguns punts. Paneque ha remarcat que entenen «l'estat d'ànim» dels maquinistes i respecten el dret a vaga, però ha insistit que els serveis mínims «s'han de complir».
Sílvia Paneque ha dit que «entenen» els motius de la vaga i «l’estat d’ànim» dels maquinistes després de la mort recent de tres companys, i per tant, també les seves reclamacions en termes de seguretat. En aquest sentit, ha remarcat que des del Govern estan treballant «precisament en aquests més de 130 punts» conflictius de la xarxa que s’estan monitoritzant. «S’està fent una inversió importantíssima per tal de poder-los deixar en condicions de seguretat», ha manifestat.
Dit això, la consellera ha insistit que si bé el dret a vaga «està reconegut», «el dret a la mobilitat també». Paneque ha demanat així que «es compleixin» els serveis mínims ja que, segons ha subratllat, «en aquests moments no s’estan complint».
En una atenció als mitjans a la seu del seu departament, la consellera ha informat que han «donat instrucció» a Renfe per a què en aquells trams afectats per plans alternatius de transport -degut a la crisi de les últimes setmanes- on els maquinistes en serveis mínims «no s’estiguin presentant», els serveis mínims «es prestin».
La consellera també ha desitjat que la reunió d’aquest matí entre el Ministeri de Transports i els sindicats «pugui acabar en un pacte», però ha reiterat que «mentrestant els serveis mínims s'han de garantir, perquè la mobilitat de les persones també s'ha de garantir».
Obertura d’eixos ferroviaris
D’altra banda, la consellera de Territori ha actualitat l’estat de la xarxa ferroviària a Catalunya. Paneque ha recordat que aquest cap de setmana s’ha restablert el servei a l’R13 i R14. Al punt de l’accident de Gelida, a l’R4, «hi ha un primer certificat d’Adif que les obres s’han finalitzat», ha anunciat, però abans de reprendre el servei de trens de passatgers cal fer «marxes exploratòries i marxes blanques». «Evidentment això es veurà afectat per la vaga, i per tant anirem donant data de quan puguin passar els usuaris per aquest punt», ha apuntat Paneque sense voler avançar si el servei per tren en aquest punt es restablirà properament. De moment, per aquesta línia ja hi circulen alguns trens de mercaderies, ha puntualitzat.
«Aquests dies estem treballant i continuarem treballant per l'obertura dels eixos ferroviaris que en aquests moments es troben encara tallats, amb plans alternatius de transport, com reforços d'interurbans», ha reblat Paneque.