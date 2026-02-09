Mobilitat
«Això és can pixa i rellisca» un dia més: Rodalies inicia la vaga sense complir els serveis mínims
La vaga del sector ferroviari a Rodalies comença amb nombrosos retards i múltiples incidències
Rodalies ho ha tornat a fer i tampoc ha estat capaç de complir amb els serveis mínims programats durant el primer dels tres dies de vaga que els maquinistes han convocat per reclamar més personal i més mesures de seguretat a les vies.
A les 7 del matí, a l’estació de Vilanova i la Geltrú, han sigut molts els usuaris que es queixaven pels nombrosos retards que presentaven els seus trens, que aquest dilluns ja eren limitats, ja que Rodalies havia anunciat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta i d’un 33% durant la resta del servei.
"He arribat a l'estació a les sis del matí i només he vist passar un tren" comentava, una hora més tard, una treballadora, que recomanava buscar alternatives perquè "els trens cada vegada circulen amb més retard i s’estan produint moltes incidències", deixant caure que existia una vaga encoberta o que el servei no dona per a més.
A més a més, l’aplicació d’Adif tampoc ha funcionat durant les primeres hores del dia, per la qual cosa els usuaris no han pogut consultar l’hora prevista a la que arribaria el seu tren, els retards que portaven acumulats o bé si el seu comboi havia sortit de l’estació d’origen.
"Heu anunciat que hi hauria el 66% del servei de 06.00 h. a 09.00 h. i portem gairebé una hora esperant a Segur de Calafell un tren cap a Barcelona... us esteu passant els horaris dels serveis mínims pels nassos... ja està bé d’aquest maltractament a l’usuari, nosaltres no tenim la culpa", ha escrit una usuària, indignada, a través de les xarxes socials.
Per exemple, el primer tren que connecta Barcelona amb Tarragona, i que havia de fer parada a Vilanova i la Geltrú a les 07.06 hores, ha acumulat més d’una hora de retard. "No et fiïs gaire del que posa a les pantalles, perquè aquest tren ni està, ni se l’espera. Aquests tres dies seran molt complicats", assegurava la treballadora.
Així doncs, la primera jornada de serveis mínims per la vaga de maquinistes, que s’allargarà fins aquest dimecres, ha començat sense que aquests s’hagin complert i amb la indignació d’uns usuaris que ja no poden més. Un d’ells ha assegurat que «això és can pixa i rellisca», replicant la frase que un jove va fer viral per definir el servei de Rodalies.