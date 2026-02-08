Diari Més

El tram tallat de l'AP-7 a Gelida es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada

L'autopista es va haver de tallar fa dues setmanes per l'esfondrament del talús que va causar l'accident ferroviari

El punt en què van tallar l'autopista AP-7 sentit sud a l'altura de Martorell

El punt en què van tallar l'autopista AP-7 sentit sud a l'altura de Martorell. Mar Martí

ACNAgència de notícies

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmat que el tram de l'AP-7 tallat en sentit sud des de fa dues setmanes es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada. 

La circulació a l'autopista es va haver d'aturar per l'esfondrament i posterior reparació del talús que va causar l'accident ferroviari mortal. Els operaris treballen ara en el pavimentat, que les properes hores es pintarà, amb l'objectiu que els cons i filtres es puguin treure aquesta nit. 

El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha justificat l'horari de reobertura per tractar-se d'una «hora vall», adequada per gestionar un trànsit «important» en un tram de tres carrils amb un límit de velocitat de 120 quilòmetres per hora.

