Mobilitat
El tram tallat de l'AP-7 a Gelida es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada
L'autopista es va haver de tallar fa dues setmanes per l'esfondrament del talús que va causar l'accident ferroviari
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmat que el tram de l'AP-7 tallat en sentit sud des de fa dues setmanes es reobrirà aquest dilluns a les 3 de la matinada.
La circulació a l'autopista es va haver d'aturar per l'esfondrament i posterior reparació del talús que va causar l'accident ferroviari mortal. Els operaris treballen ara en el pavimentat, que les properes hores es pintarà, amb l'objectiu que els cons i filtres es puguin treure aquesta nit.
El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha justificat l'horari de reobertura per tractar-se d'una «hora vall», adequada per gestionar un trànsit «important» en un tram de tres carrils amb un límit de velocitat de 120 quilòmetres per hora.